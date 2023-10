Sorpreso con diverse dosi di droga, i Carabinieri arrestano a Magenta un pusher 34enne.

Con sè hashish, cocaina ed eroina: pusher arrestato dai Carabinieri

Si trovava a pedi sulla via Brocca nella serata di ieri domenica 15 ottobre, quando è stato fermato per un controllo da parte dei Carabinieri nella zona della stazione. Quello che poteva apparire come un normale accertamento ha cambiato ben presto i suoi toni.

La droga in possesso del 34enne

I militari durante il controllo al giovane, di origini pakistane, hanno infatti trovato un totale di 200 grammi di hashish, 2 dosi di cocaina, 2 dosi di eroina e 50 euro in contanti.

Vista la situazione i militari hanno dunque proceduto all’arresto del 34enne per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.