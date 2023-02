"Con questa muffa non respiro più"

"Sono cardiopatica, piena di artrosi, mi è stata diagnosticata la fibromialgia e dal 2017 ho un’invalidità accertata del 67%; eppure l’appartamento nelle case comunali in cui vivo è pieno di muffa e nessuno fa nulla". Questo il grido d’aiuto di Paola Riccobono, 69 anni, che dal 2009 abita in un appartamento di 29 metri quadri nelle case comunali di via Radice Fossati a Bareggio.

Muffa nelle case comunali: le parole della 69enne bareggese

Un grido d’allarme che Riccobono ha fatto pervenire in municipio più volte.

"Sono anni che lamento la presenza di umidità e muffa all’Amministrazione ma, a parte dirmi di mettere un antimuffa e pulire con la candeggina, cosa che peraltro non serve perché dopo due mesi torna tutto peggio di prima, non fanno nulla. Ho i certificati medici che confermano che sono cardiopatica, con artrosi, fibromialgia e un’invalidità del 67%. Nei mesi scorsi un geometra e un architetto del Comune erano venuti a vedere la situazione e hanno messo il silicone lungo le finestre, con il risultato che ora cola tutta l’acqua della condensa a terra e la situazione della muffa continua a peggiorare. Le parti nere, addirittura, si staccano e cadono sul letto. Questa è salute? Non si respira più".

La richiesta

Una situazione che per Riccobono ora è arrivata al limite. La donna ha spiegato come sia intervenuta con antimuffa e nuove tinteggiature, ma la situazione è sempre tornata come prima. Se non peggio.

"Chiedo solo che mi venga assegnata un altro appartamento comunale. Per il mio stato di salute non posso vivere in queste condizioni. In questo locale dovrebbero essere fatti dei lavori seri".

La risposta dell'Amministrazione

A rispondere alle parole di Paola Riccobono, lo stesso sindaco Linda Colombo.

"Gli uffici hanno sempre dato ascolto e risposte alla signora. Le è stato spiegato che non si può fare un cambio di alloggio comunale senza una mobilità. Nei mesi scorsi era stata aperta una mobilità comunale ma l’unico appartamento disponibile a Bareggio era per una persona sola, mentre nel nucleo familiare della signora sono in due. Quello della muffa è un problema di cui stiamo cercando di capire l'origine con i tecnici. Ciò che al momento possiamo fare, e che stiamo facendo, sono gli interventi di manutenzione ordinaria per limitare il problema".