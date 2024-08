Con l'auto finisce nella... farmacia

Con l'auto finisce contro la vetrina della farmacia. E' successo a Busto Garolfo.

Con l'auto in... farmacia

Ha perso il controllo della sua auto, finendo dritto contro la vetrina della farmacia. E' quanto successo la sera di mercoledì 28 agosto 2024 a Busto Garolfo. Erano circa le 19 quando un uomo di 57 anni, che stava percorrendo la via Arconate, per cause ancora da accertare ha sbandato con la sua vettura finendo dritto nel negozio. La vetrata è stata distrutta.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti in pochi istanti i Vigili del fuoco volontari di Inveruno insieme all'ambulanza del 118. Una donna è stata portata in ospedale per il grande spavento, illeso il conducente.