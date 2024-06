Con la morte di Luigi "Ginetto" Lodini se ne va un pezzo di storia della città

Addio allo storico edicolante Luigi Lodini, da tutti conosciuto come Ginetto.

Lutto a Legnano per la morte dlel'edicolante Luigi "Ginetto" Lodini

Si è spento ieri, venerdì 14 giugno, a 90 anni. A Legnano era un'istituzione, soprattutto nel quartiere Oltrestazione, dove per tutta la vita ha gestito la rivendita di giornali (poi anche cartoleria) di via Ciro Menotti 58, attività ora portata avanti dal figlio Guido. Con la sua scomparsa se ne va un pezzo di storia. Il funerale sarà celebrato lunedì 17 giugno alle 10 nella chiesa dei Santi Martiri.

Il ricordo del sindaco Radice: "Se ne va un pezzo di storia della città"

A piangerlo, oltre a tanti amici e clienti affezionati, è anche il sindaco Lorenzo Radice. Il primo cittadino ha voluto esprimere così il suo cordoglio e quello dell’Amministrazione comunale per la morte di Lodini:

"Per chi, come me, è nato nell’Oltrestazione, il 'Ginetto' è stato una persona iconica del quartiere, un commerciante capace, con la sua umanità, di fare del suo negozio un vero punto di riferimento sul territorio, e non soltanto per gli acquisti di quotidiani e riviste. Con lui se ne va davvero un pezzo di storia della nostra città; una storia che, nel suo caso, è fatta della più autentica quotidianità, quella che sa di rituale, come è, appunto, l’acquisto del giornale. Alla sua famiglia le più sentite condoglianze".