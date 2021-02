Con l’auto si schianta contro la caserma della Polizia stradale: è successo a Magenta.

Con l’auto si schianta contro la caserma della Polizia stradale

Spettacolare incidente ieri mattina, venerdì 12 febbraio 2021, a Magenta, fortunatamente senza feriti. Alle 8,50 una Volkswagen Polo che stava percorrendo via Puccini, in zona ospedale, nell’attraversare l’incrocio con via Cimarosa non ha rispettato lo stop e ha preso in pieno l’auto che sopraggiungeva, una Volkswagen Passat. Alla guida della Polo vi era L.I. una donna di 78 anni, pensionata di Marcallo, che ha dichiarato alla pattuglia della Polizia Locale subito giunta sul posto, di non avere visto l’auto che sopraggiungeva e non aver potuto evitarla. L’autista della Passat è un uomo di 42 anni residente a Corbetta, di professione informatico, impiegato nell’azienda AP System srl che si trova in prossimità dell’incrocio e al momento dell’impatto stava cercando un parcheggio per recarsi in ufficio. Dopo l’urto con la Passat, la Polo ha proseguito la corsa e, in una specie di testa coda, è andata a sbattere contro il muro di recinzione della Caserma della Polizia Stradale, abbattendone una parte.

I soccorsi e il ripristino del muro

Fortunatamente i due autisti non erano feriti e non è stato necessario chiamare mezzi di soccorso, ma la donna nel pomeriggio si è recata per un controllo al pronto soccorso dell’ospedale Fornaroli. Gli agenti della Polizia Locale hanno fatto tutti i rilievi e raccolto le testimonianze, ora dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’incidente. Chi ha riportato i danni maggiori è stata la recinzione della caserma della Polstrada, che, essendo posizionata per sicurezza di un’area militare, non può rimanere aperta. Il Comune ha già dato incarico ad un’azienda di procedere al ripristino quanto prima.