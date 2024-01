Con l'auto si ribalta in un fossato: paura a Turbigo.

Con l'auto finisce in un fossato

Atti di grande paura quelli che si sono vissuti poco fa a Turbigo. Erano circa le 13.40 di oggi, lunedì 22 gennaio 2024, quando un uomo si trovava al volante della sua auto lungo la via Centrale Termica di Turbigo. All'improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della vettura andando a ribaltarsi in un fossato a bordo strada.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco volontari di Inveruno, la Polizia locale di Turbigo, l'ambulanza del 118 e l'automedica. Il conducente, 50 anni, ha ricevuto le prime cure sul posto poi è stato trasportato in ospedale in codice verde. Gli agenti stanno ora appurando le cause dell'incidente.