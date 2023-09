Con l'auto finiscono contro un muro, due giovani feriti

Con l'auto si schiantano contro un muro: è successo a San Vittore Olona.

Auto contro un muro

Tutto è successo all'improvviso: l'auto che sbanda e che finisce contro un muro. E' quanto accaduto questa notte a San Vittore Olona. Era circa la 1.30 quando due giovani si trovavano a bordo della loro vettura. Giunti in via Alfieri, per motivi ancora da chiarire, il guidatore ha perso il controllo della macchina andando a finire contro un muro.

I soccorsi

Sul posto è arrivata l'ambulanza della Croce bianca di Legnano insieme ad una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Legnano. I due ragazzi, una di 18 anni e l'altro di 17, se la sono cavata con qualche lieve contusione e un grande spavento. Per loro trasporto in codice verde alla Mater Domini di Castellanza.