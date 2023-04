Con l'auto finisce contro la vetrina di un negozio: è successo a San Vittore Olona.

Auto si schianta sulla vetrina

Tutto è successo in pochi istanti: la conducente che perde il controllo dell'auto e la vettura che finisce dritta contro la vetrina di un negozio. E' quando accaduto intorno alle 13.15 di oggi, lunedì 24 aprile 2023, a San Vittore Olona. Una donna, residente a Legnano, stava guidando la sua macchina all'interno del parcheggio del parco commerciale La Carbonaia, che si affaccia sul Sempione: all'improvviso, per cause ancora da chiarire, la vettura è piombata sulla vetrina di un negozio di abbigliamento. L'impatto è stato forte, la vetrata è andata distrutta.

L'intervento

Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della Polizia locale; la conducente era spaventata ma, per fortuna, non si era fatta neanche un graffio e non ha necessitato delle cure dei sanitari. Gli agenti hanno raccolto la sua testimonianza e si sono adoperati per mettere in sicurezza l'area.