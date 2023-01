Con l'auto finisce contro un pullman: è successo a Rho.

Auto contro un bus

Ha perso il controllo dell'auto finendo prima sopra una rotonda e poi schiantandosi contro un pullman. E' quanto successo la mattina di oggi, sabato 28 gennaio 2023, a Rho. Erano da poco passate le 7 quando un uomo era al volante della sua vettura procedendo in via De Gasperi, per la precisione dalla zona del carcere di Bollate verso l'ospedale Galeazzi. All'improvviso ha sbandato, finendo con l'auto sopra la rotonda. E poi andando a finire contro un bus di linea.

I soccorsi

L'accaduto sembrava molto grave. Sul posto sono arrivati, in codice rosso, tre ambulanze, tra cui quelle della Misericordia Arese e quella dell'Sos Novate insieme alla Polizia locale. rimanere feriti sono stati i due occupanti della vettura e un passeggero del pullman. Quest'ultimo è stato trasportato in codice verde all'ospedale Sacco, il guidatore della vettura e il passeggero sono finiti entrambi in codice giallo in ospedale, uno al Sacco e l'altro al San Carlo. Gli agenti della Polizia locale si sono occupati dei rilievi per stabilire l'esatta causa dell'incidente.