Con l'auto finisce contro il marciapiede e un'altra vettura

Auto contro marciapiede e altra vettura

Tutto è successo in pochi istanti. La giovane che perde il controllo dell'auto che stava guidando, la vettura che finisce prima contro il marciapiede e poi contro una macchina parcheggiata poco distante. E' quanto accaduto la sera di ieri, domenica 24 luglio 2022 a Legnano. Erano circa le 23 quando una 19enne, in via Roma, per cause ancora da accertare, ha sbandato con la sua vettura.

I soccorsi

Dopo i due impatti, le condizioni della ragazza sembravano gravissime. Sul posto sono arrivati immediatamente i Vigili del fuoco di Legnano, l'ambulanza della Croce rossa in codice rosso insieme all'automedica e ai Carabinieri. La giovane, residente a Castellanza, aveva finito la sua corsa restando di traverso nella via. Subito soccorsa, è stata portata in codice verde alla Mater domini di Castellanza.