Comuni ricicloni: c’è anche Magnago

Comuni ricicloni: in classifica, con valori di tutto rispetto, c’è anche Magnago.

Comuni ricicloni, Legambiente ha pubblicato il dossier dei virtuosi

“Il nostro comune fa parte dei Comuni ricicloni della Regione Lombardia dell’anno 2020 – ad annunciarlo è l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Carla Picco – Legambiente Lombardia onlus ha infatti pubblicato il dossier Comuni ricicloni stilando la classifica dei comuni virtuosi che dimostrano di aver raggiunto un elevato grado di raccolta differenziata e una considerevole riduzione della produzione di rifiuti. Entrano in classifica quei comuni che hanno superato una percentuale di raccolta differenziata del 65% e una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato inferiore a 75 kg per abitante in un anno”.

Magnago entra in classifica con una percentuale di differenziata dell’85%

Magnago entra in classifica con valori di tutto rispetto: una percentuale di raccolta differenziata pari all’85% e una produzione pro capite di rifiuto indifferenziato pari a 64 kg per abitante all’anno. “L’elenco su base regionale premia i comuni ricicloni dell’anno 2020, con dati relativi all’anno 2019 – prosegue l’Amministrazione – La Lombardia si è dimostrata essere la regione leader in Italia per la raccolta differenziata, con un risultato del 72%, che supera di gran lunga l’obiettivo nazionale e l’obiettivo europeo per il 2035, che è pari al 65%”.

“Grazie a tutti i cittadini per l’impegno e l’attenzione nel differenziare i rifiuti”

“Un ringraziamento a tutti i cittadini per l’impegno quotidiano e l’attenzione che pongono nel differenziare e ridurre la produzione di rifiuti. Un premio che è un grande riconoscimento all’attenzione che l’Amministrazione pone ai temi dell’ambiente”.

