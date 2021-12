Comune in lutto, addio a Enrico Magna

Una tragedia ha colpito ieri, giovedì 17 dicembre, il Comune di Magenta. A causa di un malore improvviso nella notte è morto a soli 62 anni il dipendente comunale Enrico Magna.

Dopo un periodo negli uffici della Polizia Locale, era stato spostato nella sede di piazza Formenti prima come messo comunale e, ultimamente, era all’ingresso a controllare temperatura corporea e Green pass.

"Oggi è venuta a mancare una persona a cui ero particolarmente legato nell’atto della mia esperienza amministrativa. Ciao Enrico. Ti voglio ricordare mentre di giorno e di notte ti occupavi della segnaletica nella nostra città. Quante ore passate insieme a preparare gli interventi. E quanti sopralluoghi. Sempre una battuta e un sorriso per tutti. Quando alle 2 del mattino venivo a vedere i lavori che si stavano completando era una gioia vedere quanto amore e passione per la propria città e per la propria comunità. Sempre disponibile a fare di tutto. Ne abbiamo fatta di strada insieme all’ufficio traffico del Comando di Polizia locale. Cartelli, pali, righe, parcheggi. Tanto lavoro ma ci siamo divertiti davvero tanto. Non un addio ma un arrivederci".