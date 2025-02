Arrestato ieri sera, 26 febbraio 2024, dalla Polizia di Stato, un 37enne peruviano che, completamente ubriaco, ha aggredito i poliziotti intervenuti.

Completamente ubriaco aggredisce i poliziotti: arrestato

Gli agenti della volante del commissariato Legnano sono intervenuti presso un appartamento in via Cavour su segnalazione di una donna – cittadina peruviana 42enne - intimorita dal comportamento del suo ex compagno, il quale, completamente ubriaco, aveva un atteggiamento minaccioso nei suoi confronti. Sul posto il 37enne, rifiutando ogni tipo di mediazione con i poliziotti, si è scagliato con violenza contro quest’ultimi, nel tentativo di sottrarsi al controllo e, nella circostanza, un agente è stato ferito riportando una prognosi di 15 giorni.

Gli agenti di via Gilardelli, con l’ausilio di un equipaggio dell’Arma dei Carabinieri, hanno fermato l’uomo che, giudicato per direttissima il giorno successivo presso il Tribunale di Busto Arsizio (VA), è stato accompagnato presso l'ufficio Immigrazione della Questura di Milano per il successivo rimpatrio nel paese d'origine.