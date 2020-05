Compattatore si incendia fuori dalla ditta, arrivano i Vigili del Fuoco

Compattatore si incendia, paura in un capannone di via Ticino a Nerviano. Sul posto i pompieri.

Fumo e fiamme da un capannone della zona industriale di Nerviano. E’ quanto successo oggi, sabato 23 maggio 2020, intorno alle 17. A prendere fuoco un compattatore che si trovava all’esterno del capannone di un’azienda che si affaccia nella zona di via Ticino. Subito è stato dato l’allarme e sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco di Legnano e quelli di Rho che hanno spento le fiamme e stanno lavorando per la messa in sicurezza dell’area.



