Commerciava prodotti contraffatti provenienti dall’estero: arrestato ad Arese M.D.L.

Commerciava prodotti contraffatti provenienti dall’estero: arrestato

Ieri sera, giovedì 26 novembre, i militari, dopo un provvedimento di revoca della sospensione di carcerazione e conseguente ripristino dell’ordine, hanno arrestato ad Arese M.D.L., cittadino brasiliano, classe 1979, già noto alle Forze dell’Ordine. L’uomo infatti era già stato condannato alla pena della reclusione per 8 mesi per aver introdotto nello stato e aver commerciato prodotti contraffatti. Il tutto era successo il 25 gennaio del 2011 a Milano. M.D.L. al termine delle formalità di rito, è stato associato all casa di reclusione di Bollate.

TORNA ALLA HOME