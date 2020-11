Commando di ladri assalta il Calzaturificio Roveda, speronata l’auto della security

Commando di ladri assalta il Calzaturificio Roveda: è successo questa notte a Parabiago. Momenti di paura in via Isonzo.

Commando di ladri assalta il Calzaturificio Roveda

Hanno usato due suv e un furgone per sfondare le porte del negozio. Poi hanno preso il bottino e sono scappati. Per guadagnarsi la fuga hanno lasciato un furgone per bloccare la strada alle forze dell’ordine dopo aver speronato l’auto di una guardia giurata.

Momenti di paura quelli che si sono vissuti questa notte a Parabiago. I ladri hanno assaltato il Calzaturificio Roveda di via Isonzo. Dalle prime informazioni, la banda di malviventi ha utilizzato tre mezzi (due suv e un furgone) per distruggere la parte esterna del negozio ed entrarvi. Una volta dentro hanno messo le mani su diversi prodotti, che sono riusciti a portarsi via. Poi sono scappati: nella fuga hanno speronato la vettura di un vigilantes (nessuno è rimasto ferito) e hanno bloccato la strada lasciando un furgone abbandonato.

I Carabinieri della Compagnia di Legnano si stanno occupando del caso e le indagini proseguono a ritmo serrato.

TORNA ALL’HOMEPAGE PER LE ALTRE NOTIZIE