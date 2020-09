Comandante dei vigili cade in bici sul Mottarone

Comandante dei vigili di Arconate in gita con la sua bici sul Mottarone. La giornata si trasforma in disavventura: ferito dopo una caduta.

Comandante dei vigili cade in bici

Una brutta disavventura per il comandante della Polizia Locale di Arconate Emidio Varrato. Ieri, sabato 12 settembre 2020, il capo degli agenti era impegnato nella salita del Mottarone (in Piemonte) in sella alla sua bicicletta. A un certo punto, per cause ancora da accertare, è caduto a terra. L’impatto al suolo non è stato indifferente tanto che Varrato ha dovuto ricorrere alla cure del 118 intervenuto sul posto con un’ambulanza. I soccorritori l’hanno poi trasportato in ospedale. Per fortuna niente di rotto, solo qualche contusione tanto che è già stato dimesso.

