Colto in flagranza mentre ruba una bici

Ladri di bici: i controlli mirati della Polizia Locale di Parabiago continuano ad andare a segno. Colto in flagranza di reato un cittadino italiano.

Colto in flagranza di reato un cittadino in via De Amicis

Nella giornata di sabato 28 ottobre durante un'operazione di Polizia giudiziaria, rientrante in una più ampia programmazione che già in precedenza aveva dato ottimi risultati, gli operatori del Comando di Polizia Locale hanno colto in flagranza di reato un cittadino italiano resosi responsabile del furto di un velocipede in via De Amicis.

Denunciato ladro di biciclette

Il soggetto è stato quindi denunciato all'Autorità Giudiziaria in stato di libertà. L’operazione ha fatto emergere pure che l'autore del reato, riconosciuto come responsabile di fatti analoghi commessi a Parabiago, è il responsabile anche del furto di un velocipede avvenuto giorni addietro alla velostazione.

"Saremo perseveranti" promette il comandante Imperatori

Il comandante del Comando Polizia Locale Parabiago, Angelo Imperatori Antonucci, precisa:

“I servizi mirati che facciamo per tentare di contrastare il fenomeno della microcriminalità sono una costante nella pianificazione dei servizi della Polizia Locale. Non otteniamo certo i risultati che l'impegno degli operatori del Comando, a tutela di tutti i cittadini, meriterebbe, ma posso assicurare che il nostro atteggiamento per contrastare questi fenomeni, non cambierà. Saremo perseveranti”.