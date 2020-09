La Guardia di Finanza di Legnano, in collaborazione con la Polizia Locale, Comando Unito di Canegrate e San Giorgio su Legnano e con l’ausilio delle unità cinofile antidroga del Gruppo Pronto Impiego G. di F. di Milano, ha arrestato, in flagranza di reato, uno spacciatore e coltivatore di sostanze stupefacenti residente a San Giorgio su Legnano .

Coltivava marijuana in giardino per poi venderla: arrestato

L’operazione è partita dal controllo del territorio e dalla raccolta di numerose segnalazioni circa la presenza di un individuo dedito allo spaccio di stupefacenti in quelle zone. I successivi servizi di osservazione e le investigazioni svolte hanno, dunque, consentito di scoprire e arrestare un soggetto di nazionalità italiana, già noto alle Forze di Polizia per aver commesso reati della stessa specie, che nel giardino della propria abitazione coltivava marijuana.

Durante la perquisizione domiciliare sono state trovate e sequestrate 3 piante di marijuana, due delle quali di circa 2 metri di altezza, circa 1,2 Kg di infiorescenze e foglie di marjuana nonché 13 grammi di cocaina, 23 grammi di hashish e alcuni semi di canapa indiana.

Oltre allo stupefacente è stato rinvenuto e sequestrato un bilancino di precisione, l’attrezzatura per coltivare, essiccare, tritare e conservare sottovuoto la marijuana e addirittura un apposito manuale per la coltivazione di tale sostanza, indice della dedizione a questa attività da parte dell’arrestato.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, il responsabile è stato associato presso il locale carcere.

