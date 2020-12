Coltivava ed essiccava marijuana in casa: 22enne arrestato FOTO

Coltivava ed essiccava marijuana in casa: arrestato un giovane di San Vittore Olona.

Coltivava ed essiccava marijuana in casa

Le indagini sono state condotte dai Carabinieri della stazione di Cerro Maggiore. Loro, al termine di una complessa indagine, ad aver arrestato un 22enne italiano, domiciliato a San Vittore Olona. I lavoro dei militari ha permesso di accertare che il giovane, che abitava in una via del centro di Busto Arsizio (ma domiciliato in paese da alcuni parenti), si dedicava infatti alla coltivazione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, marijuana per la precisione. Quando i Carabinieri sono entrati nella sua abitazione di Busto hanno trovato una serra, fornita di impianto di aerazione, ventilazione e lampada alogena, contenente tre piante di marijuana; poi vi era un’altra serra più piccola dentro la quale sono stati trovati 14 rami con infiorescenze, per un peso lordo complessivo di circa 200 grammi. Sempre nella casa vi erano prodotti destinati a favorire la coltivazione della marijuana così come strumenti per confezionare, tritare e fumare la stessa sostanza stupefacente.

L’appartamento, le due serre e la droga sono state messe sotto sequestro e il giovane è stato arrestato per produzione illegale di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio.

