Colta da malore in un locale pubblico, muore a 67 anni

Colta da malore mentre trascorreva la serata in compagnia, non c'è stato niente da fare per una 67enne.

Colta da malore in un locale, 67enne muore a Legnano

La tragedia è avvenuta ieri sera, sabato 19 giugno 2021, al Dancing Cadorna di via Canazza a Legnano. La donna si trovava nel locale insieme al marito ed era seduta tranquillamente su una poltroncina quando si è sentita male. Erano trascorse da poco le 23 e subito è scattata la richiesta d'aiuto. La macchina dei soccorsi si è messa in moto celermente e sul posto sono intervenute un'ambulanza della Croce rossa cittadina e un'automedica. Le condizioni della donna sono subito apparse gravissime: i soccorritori della Cri l'hanno trasportata d'urgenza al Pronto soccorso di Legnano, dov'è stata ricoverata in codice rosso. Purtroppo per lei non c'è stato nulla da fare.