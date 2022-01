Tragedia

La vittima si sarebbe spaventata a causa di un furioso alterco tra il coniuge ed un altro uomo, scoppiato a causa di un tamponamento

La tragedia è avvenuta nei giorni scorsi, al termine delle feste. Un banale diverbio in un parcheggio sulla circonvallazione di Rosate attorno alle 18 e lo scoppio di una litigata violenta tra due conducenti, la moglie di uno dei due, A.R.C. di 67 anni, si sente male e muore.

Colta da malore dopo una lite del marito: morta una donna

Non c'è ancora la certezza che gli eventi siano direttamente legati ma tutto continua a far pensare sia così. Una lite scoppiata per banali motivi, forse un tamponamento per una mancata precedenza e i toni si sono alzati. Protagonisti due conducenti d'auto che stavano per ripartire da un parcheggio posto sulla circonvallazione di Rosate, nel tardo pomeriggio del 6 gennaio. la moglie di uno dei due, spaventata, scende dall'auto probabilmente per calmare gli animi ma viene colta da malore e cade a terra.

I soccorsi

Sul posto si sono precipitati in codice rosso i soccorritori di Ata soccorso onlus ma non c'è stato nulla da fare, la 67enne non si è ripresa ed è deceduta. Si aspetta il referto dei medici per confermare o no la relazione tra la lite ed il malore che ha spezzato la vita della donna.