Colpo in banca da tre milioni di euro: sequestrati quattro dipendenti

Il fatto

Arrestata una donna di 49 anni per favoreggiamento: il bottino nascosto in un appartamento di Rho

Rapina shock ieri pomeriggio, 5 aprile 2022, in banca a Cernusco sul Naviglio: il bottino, da tre milioni di euro, è stato ritrovato in un appartamento di Rho.

Un colpo da milioni di euro

L'allarme al 112 è arrivato ieri martedì 5 aprile 2022, poco prima delle 17 alla Banca popolare di Sondrio di viale Assunta. I banditi sono entrati dal retro dell'edificio dove c'è un magazzino sempre di proprietà dell'istituto di credito. Hanno prima forzato una porta e successivamente praticato un buco nel muro per entrare durante la pausa pranzo. Incredibilmente nessuno si è reso conto di quanto stava accadendo. Fatto che fa supporre che i malviventi avessero pianificato accuratamente il colpo.

Una volta all'interno della banca hanno sequestrato i quattro dipendenti presenti con delle fascette. Poi hanno aperto le cassette di sicurezza e le hanno svuotate e si sono quindi dileguati. I dipendenti hanno dato l'allarme quando sono riusciti a liberarsi. Sul posto si sono precipitati i Carabinieri della Compagnia di Pioltello e quelli del Nucleo investigativo, che hanno ascoltato i lavoratori dell'istituto di credito, acquisito le immagini delle telecamere ed eseguito gli opportuni rilievi.

Successivamente il personale della banca ha iniziato l'opera di quantificazione dell'ammanco che si stima addirittura attorno ai tre milioni di euro.

Arrestata una donna

In serata la Polizia di Stato di Milano ha arrestato una cittadina italiana di 49 anni per favoreggiamento. Gli agenti della Squadra Mobile milanese ieri pomeriggio, nel corso dei servizi di contrasto ai reati predatori, hanno individuato un appartamento a Rho quale verosimile luogo di detenzione di merce asportata illegalmente e vi hanno

fatto ingresso unitamente ai poliziotti del Commissariato Rho Pero: all'interno dell'abitazione, in quel momento disabitata, gli investigatori della 5^ Sezione hanno trovato un vero e proprio tesoro, composto da centinaia di migliaia di euro in contanti suddivisi in mazzette di vario taglio, innumerevoli oggetti in oro, preziosi di ogni genere, orologi di prestigio, lingotti e monete d'oro, per un valore approssimativo di 3 milioni di euro.