Lite a Legnano, un uomo finisce in ospedale.

Lite tra due uomini

E' stato colpito alla testa durante una lite. E' quanto successo la mattina di oggi, martedì 28 giugno 2022, a Legnano. Erano da poco passate le 10 quando, in via Rossini, due uomini hanno iniziato a discutere in maniera molto agitata. Da una parte vi era un rumeno, dall'altra un italiano (quest'ultimo ospite nell'abitazione del primo). Dopo essersi offesi reciprocamente, l'italiano è stato colpito alla testa.

I soccorsi

Sul posto, in codice giallo, è arrivata l'ambulanza del Cvps Arluno insieme a una volante della Polizia di Stato. L'uomo ferito, 45 anni, è stato portato in ospedale in codice verde.