Colpito dal calcio di un cavallo: arriva anche l’elisoccorso

Colpito dal calcio di un cavallo sul confine tra Cerro Maggiore e Uboldo.

Attimi di paura ma fortunatamente ferite non critiche, anche se per l’uomo si è reso necessario il trasporto in elicottero in ospedale. Brutto incidente nel pomeriggio di ieri, lunedì 16 marzo 2021, intorno poco dopo le 15 per un uomo di 63 anni, colpito dal calcio di un cavallo mentre si trovava lungo la Sp 198, la strada che collega Cerro Maggiore a Uboldo.

I soccorsi

Sul posto è rapidamente intervenuta un’ambulanza della Croce Rossa di Legnano e l’elisoccorso da Milano. Verificate che le ferite non fossero di una gravità tale da mettere a rischio la vita dell’uomo, stabilizzato sul posto, il 63enne è stato caricato sull’elicottero e trasportato per le cure necessarie all’Ospedale Niguarda di Milano in codice giallo.