Colpito da malore, muore a 52 anni

Colpito da malore a Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore: aveva 52 anni.

Colpito da malore

A portarselo via è stato un malore. Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore, è sotto shock per la scomparsa di un 52enne, strappato alla vita pare da un arresto cardiaco. E' quanto successo la sera di mercoledì. L'uomo si trovava in palestra, quando ha iniziato a non sentirsi bene. E' andato a casa. Qui è crollato a terra.

I soccorsi e la corsa vana in ospedale

Sul posto sono arrivati i mezzi del 118, l'uomo è stato poi portato in ospedale: lunghe le manovre di rianimazione, poi la notizia del decesso del cantalupese che lascia la moglie e un figlio di 8 anni.