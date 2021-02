Colpito da malore in casa, salvato dai Vigili del Fuoco

Colpito da malore in casa, è successo a Legnano. Sul posto i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno.

Colpito da malore in casa, salvato

Si trovava nella sua casa quando, all’improvviso, ha accusato un malore. E’ finito a terra, non riuscendo più ad aprire la porta di casa nè a rispondere alle chiamate. Così i residenti hanno lanciato l’allarme. E’ quanto successo questa mattina, mercoledì 24 febbraio 2020, in un palazzo di via Micca a Legnano.

L’intervento

Sul posto sono subito arrivati i Vigili del Fuoco volontari di Inveruno, insieme a loro anche l’ambulanza della Croce Rossa. I pompieri sono riusciti a raggiungere l’abitazione dell’uomo, 55 anni, e a entrare. I soccorritori si sono presi cura dell’uomo, che era cosciente, portandolo in ospedale.

