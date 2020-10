Colpita da malore alla guida di un’auto urta un’altra macchina e si ribalta. L’incidente è successo in via Rovellini dietro la Grancasa a Legnano.

Colpita da malore alla guida di un’auto urta un’altra macchina e si ribalta

Incidente in via Rovellini dietro la Grancasa a Legnano intorno alle 13 di oggi, lunedì 5 ottobre.

Una 41enne alla guida di un’auto a seguito di un malore ha urtato una macchina parcheggiata e si è ribaltato. La donna è uscita da sola e senza un graffio. Sul posto Vigili del fuoco, la Polizia locale e Croce rossa Legnano. La donna non è stata trasportata in ospedale.

TORNA ALLA HOME