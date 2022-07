Colpisce un cliente con una mazza da baseball: arrestata

Colpisce un cliente con una mazza da baseball: barista in manette.

Colpisce un cliente con una mazza da baseball

E' successo nella serata di sabato 9 luglio 2022 a Nerviano. I Carabinieri sono intervenuti intorno alle 20 in seguito alla segnalazione di un'aggressione avvenuta in un locale di via Villoresi. Giunti sul posto, hanno identificato e arrestato la barista 40enne che poco prima, in seguito a una lite, aveva colpito con una mazza da baseball un cliente di 55 anni, rompendogli la mano destra. Pare che la discussione tra i due fosse dovuta al fatto che il cliente, seduto sulla panchina di fronte al bar, stava bevendo una birra acquistata altrove. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza e trasportato in codice verde all'ospedale di Castellanza, dove i medici gli hanno riscontrato una frattura pluriframmentaria del metacarpo: la prognosi per lui è di 30 giorni. Oggi, lunedì 11 luglio. la donna affronterà il processo per direttissima.