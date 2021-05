Colpi di arma da fuoco contro una casa a Robecchetto

Colpi di arma da fuoco contro un’abitazione nella zona tra via Cavour e la centralissima via Arese a Robecchetto: è quanto successo nella notte di domenica 9 maggio 2021.

Spari nella notte a Robecchetto: indagano i Carabinieri

Una decina di spari contro il muro di un’abitazione tra via Cavour e via Arese a Robecchetto: è quanto accaduto nella notte di domenica 9 maggio. Un fatto che a oggi resta avvolto nel mistero più assoluto, anche perché il responsabile (o i responsabili) è poi fuggito facendo perdere le proprie tracce. Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che, al momento, non escludono alcuna ipotesi.