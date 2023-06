Colori e musica un successo per il Festival delle culture

Il Festival delle Culture torna in piazza Visconti con gazebo, balli e dimostrazioni artistiche da tutto il mondo.

Centinaia di persone in piazza tra gli stand

L’evento, organizzato dal Consiglio Cittadino Migranti Rho e presentato dalla Presidente Angela Kilat, in collaborazione con Oltre i Perimetri, i progetti SAI della cooperativa intrecci, Sercop con il supporto del Comune ha portato centinaia di persone a curiosare tra gli stands di tante associazioni impegnate nell’accoglienza.

Il sindaco Andrea Orlandi: "Andiamo avanti così, accorciamo le distanze"

«Accorciamo le distanze, riparto sempre da uno slogan che ci ha accompagnato per un po' di mesi. Ringrazio Angela, che è qui con me, ma che rappresenta tutti voi presenti per il grande impegno di questi anni e per ciò che fate quotidianamente per la nostra città. Ci aspetta ancora tanto lavoro da fare, ma andiamo avanti così» ha ricordato il Sindaco Andrea Orlandi prima della chiusura dei tanti eventi organizzati durante la giornata.

Numerosi i gruppi culturali che hanno partecipato all'evento

Hanno partecipato: il gruppo Banda de Paz Latino Music Band El Salvador, il gruppo folcloristico Esdanza El Salvador, il Coro Filippino, il gruppo Moldavo Vatra con Ansable Muguel, il gruppo dance Sri Lanka Milano, il Coro islamico di bambini Lega islamica italo Araba, l’Associazione Taller Pies D’oro Perù con il Ballo Marinera, Ansable bulgaro Veselie con i balli bulgari, il gruppo Benin Brothers, l’Associazione Ballabiott e il Laboratorio teatrale Arlecchino. Tra gli stands anche il gruppo Pastorale Migranti, Emergency e Resq.