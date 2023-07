Colonnine per ricaricare le auto elettriche in fase di attivazione nei posteggi cittadini

Sono in fase di attivazione le colonnine per la ricarica di auto elettriche nei posteggio del territorio di Rho.

"Oltre agli investimenti del governo noi abbiamo fatto la nostra parte"

A comunicarlo l’assessore Valentina Giro «La diffusione delle colonne di ricarica è un obiettivo del nostro Paese e dell’Europa: il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) porta 741 milioni di euro per sviluppare la rete di ricarica su tutto il territorio, soprattutto lungo le autostrade – spiega l’assessore alla Mobilità del Comune di Rho - In parallelo agli investimenti del Governo, noi facciamo la nostra parte aprendo alle aziende che vogliono investire sul territorio per offrire un servizio utile allo sviluppo della mobilità elettrica.

Un vantaggio per chi viene a Rho

Più della metà dei comuni italiani non ha attualmente punti di ricarica ad accesso pubblico, mentre a Rho avremo a breve una ventina di punti di ricarica funzionanti e altri in via di installazione su tutto il territorio. Questo è a vantaggio di chi viene a Rho per lavoro, sport, turismo o shopping, ma anche dei residenti, soprattutto per chi non ha punti di ricarica interni alle abitazioni. Il tema era stato portato all’attenzione del Consiglio Comunale anche dalla minoranza, che sollecitava l’implementazione della rete, una sollecitazione che abbiamo accolto positivamente.»

Il codice della strada prevede stalli per i veicoli in ricarica

Il Codice stradale prevede stalli riservati per i veicoli in ricarica e sanziona la sosta negli stalli riservati alle colonnine di ricarica. la sosta è concessa gratuitamente al veicolo elettrico o ibrido plug-in per un periodo massimo di un'ora.