Col monopattino nel Villoresi

Si è concluso con il trasporto in codice verde in ospedale l’intervento di «ripescaggio» dal Villoresi di un giovane pregnanese finito nel canale dopo aver perso controllo del monopattino elettrico su cui viaggiava.

Nel Villoresi

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 5 giugno, con il ragazzo che, perso controllo del monopattino, ha fatto una caduta di quasi due metri finendo nel canale, dove però l’acqua presente era al minimo, circa 30 centimetri.

Monopattino

Sul posto per soccorrerlo non solo un’ambulanza del 118, che dopo le medicazioni del caso lo ha trasportato in ospedale, ma anche i carabinieri della Compagnia di Legnano e un equipaggio dei Vigili del fuoco di Rho.