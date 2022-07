Codice rosso a Magenta: 15enne a terra, atterra l'elisoccorso. Il pedone risulterebbe essere stato investito da una vettura in via Brenno Cavallari.

Codice rosso a Magenta

La chiamata ai soccorsi è arrivata alle 18. Secondo le informazioni divulgate dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza, l'incidente sarebbe avvenuto in via Brenno Cavallari. Due ambulanze e un'automedica si sarebbero recate sul posto per soccorere un pedone di 15 anni rimasto investito. Sul posto è atterrato anche l'elisoccorso.

Fortunatamente, il pedone non è in pericolo di vita

Sul posto, a verificare la dinamica dell'episodio, anche una pattuglia della Polizia Locale. Le condizioni del pedone non dovrebbero essere in pericolo di vita: infatti, sta per essere trasportato in ospedale in codice giallo.