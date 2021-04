Code sull’A4 in direzione Torino

Code sul tratto milanese dell’A4 in direzione Torino a causa di un tamponamento.

Sono almeno sei i chilometri di coda provocati da un tamponamento tra due auto avvenuto sulla corsia di accelerazione del tratto cittadino dell’A4 tra lo svincolo di Sesto San Giovanni-viale Zara e lo svincolo Cormano. L’incidente, avvenuto intorno alle 19.15, non ha provocato feriti ma sta creando rallentamenti e lunghe code, inevitabilmente in aumento. Al momento i soccorsi non sono ancora arrivati sul posto.