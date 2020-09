Code in autostrada per un incidente

Code sull’autostrada A8 Milano – Varese a causa di un incidente grave: in arrivo anche l’elisoccorso

Code in autostrade

L’incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 lungo l’Autostrada A8, all’altezza della barriere di Milano Nord, in direzione Milano. L’incidente ha riguardato un solo veicolo che è finito contro un ostacolo: un impatto violento tanto che l’allarme è scattato in codice rosso e sul posto, oltre a un’ambulanza, è in arrivo anche l’elisoccorso partito da Milano. Le condizioni del ferito, un uomo di 45 anni, paiono al momento gravi. L’incidente ha avuto immediate ripercussioni sulla viabilità: al momento si segnalano 2 chilometri di coda tra il bivio A8-A9 Lainate Chiasso e Milano Nord

