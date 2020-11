Code all’Iper per la spesa prima del lockdown

In coda fuori dall’Iper col carrello, in attesa di entrare. Non accadeva dalle prime settimane di marzo, quando l’Italia fece i conti col suo primo lockdown.

Code all’Iper

Eppure oggi, giovedì 5 novembre, ecco tornare le file fuori dai supermercati, presi d’assalto prima che scatti la zona rossa lombarda. La segnalazione arriva dall’Iper di Magenta, dove da stamattina è scattata la corsa agli acquisti. ma anche in altri punti della grande distribuzione si vedono scene simili. Code di oltre un’ora per entare, grande afflusso già dall’apertura.

L’appello di Gelli

“I negozi di alimentari così come la grande distribuzione rimarranno aperti sempre – afferma il vicesindaco Simone Gelli – Non sono previste restrizione per la categoria che vende generi alimentari.