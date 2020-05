Cocaina nel marsupio e oltre 10mila euro in contanti in casa: arrestato a Bollate.

Cocaina nel marsupio e oltre 10mila euro in contanti in casa

Lunedì pomeriggio, 25 maggio, i Carabinieri di Cornaredo durante un controllo del territorio hanno prima seguito e poi fermato una machina in via ospitaletto a Bollate. A bordo un uomo marocchino classe 83 pregiudicato. L’uomo, sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 510 grammi di cocaina nascosta nel marsupio. All’interno dell’abitazione invece sono stati trovati 10.700,00 euro in contanti. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e tradotto nella casa circondariale di San Vittore.

TORNA ALLA HOME