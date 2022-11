Cocaina e migliaia di euro: arrestato spacciatore già espulso dall'Italia

I Carabinieri hanno arrestato a Garbagnate milanese lo scorso 19 novembre un cittadino albanese trovato in possesso di dosi di cocaina e più di 15mila euro.

Spacciatore arrestato a Garbagnate

E' stato arrestato in flagranza di reato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e rientro illegale in Italia un cittadino albanese classe 1979, senza fissa dimora, pregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, già espulso dal territorio nazionale nel 2021, con divieto di rientro nel territorio nazionale per anni 5.

I militari nel corso tarda mattinata, hanno controllato un esercizio commerciale sito a Garbagnate Milanese, dove avevano trovato lo spacciatore che al fine di sottrarsi al controllo, tentava di allontanarsi, disfacendosi di tre involucri di carta alluminio, contenti 1,7 grammi di cocaina.

Fermato e perquisito

Dopo averlo bloccato i militari hanno eseguito perquisizione personali, veicolari e domiciliari, trovandogli addosso 1.170 euro in contanti. A bordo autovettura aveva 85 involucri di carta alluminio del peso di 47 grammi circa di cocaina. Presso la camera del B&B dove alloggiava è stata trovata una busta contenente 45 grammi di cocaina, 14.800 euro e somma in valuta estera pari a 1.240 di Franchi Svizzeri. Presente anche un bilancino elettronico di precisione e carta alluminio utilizzata per il confezionamento delle dosi.