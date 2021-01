Clienti consumavano nel locale, due bar chiusi

Clienti all’interno del locale, due bar di Parabiago sono stati sanzionati dalla Polizia Locale e rimarranno chiusi per cinque giorni.

Clienti consumavano nel bar: l’azione della Polizia Locale

Continua l’attività della Polizia Locale di Parabiago nel controllare il rispetto delle regole anti Covid in città. Nella giornata di ieri, giovedì 21 gennaio 2021, un bar di San Lorenzo di Parabiago è stato chiuso per 5 giorni perché gli agenti hanno trovato al suo interno degli avventori, in evidente mancanza di rispetto delle normative. Un locale che però è riusltato essere recidivo. Già a dicembre infatti era stato sanzionato con una multa di 400 euro e gli era stata importa la chiusura di 5 giorni, come previsto dalle regole anti Covid. I poliziotti locali ora hanno inviato la segnalazione anche alla Prefettura, che può disporre la chiusura del locale per un totale di 30 giorni e comminare una sanzione di 560 euro.

E oggi un’altra chiusura

Anche oggi, venerdì 22 gennaio, gli agenti del Comando di Polizia Locale di Parabiago sono stati impegnati nel controllo delle norme legate al Dpcm. Questa volta, nella centralissima piazza Maggiolini, i poliziotti locali hanno trovato avventori all’interno di un bar mentre stavano facendo un aperitivo. Anche in questo caso il locale è stato chiuso per 5 giorni e gli è stata fatta una multa di 400 euro.