Classe in quarantena a San Vittore Olona: è la prima volta che succede.

Classe in quarantena alla primaria Carducci

Una classe della scuola primaria Carducci di via don Magni è stata messa in isolamento, in seguito al riscontro di una positività al Covid. Si tratta di una prima. Da giovedì 29 ottobre 2020 sono stati avviati i protocolli di tutela per alunni e insegnanti previsti dall’Ats.

