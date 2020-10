Cittadino dona una panchina rossa al Comune

Una panchina contro la violenza sulle donne. E’ questo il lodevole regalo ricevuto dall’Amministrazione comunale di Dario Tunesi da parte di un cittadino di Santo Stefano, Luigi Corti, che ha donato al Comune una panchina rossa per simboleggiare la lotta al femminicidio, sempre troppo frequente nelle cronache dei quotidiani italiani.

Dona una panchina rossa al Comune

«Mi sento di ringraziare Luigi a nome di tutta la cittadinanza per il gradito regalo – ha comunicato il primo cittadino – Quello donato rappresenta un simbolo di speranza e rinascita; nei mesi successivi verrà installato in una delle aree pubbliche comunale del paese». Un gesto che calza a pennello con la ricorrenza celebrata nel mese di novembre in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, che può portare un ulteriore segnale di sensibilizzazione alle nuove generazioni.

