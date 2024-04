Un vero e proprio mistero che va avanti da più di un anno. Qualcuno infatti da ormai diversi mesi continua a sottrarre la corrispondenza del complesso abitativo di viale della Repubblica 1 a Corbetta. Non tutta la corrispondenza, bensì quella più corposa come pacchi o posta prioritaria contenenti ad esempio oggetti acquistati online e dunque di un certo valore.

Cittadini esasperati dal ladro dei pacchi

A denunciare questa situazione che perdura ormai da alcuni mesi è uno degli inquilini dei palazzi: Mattia Manzo:

«Martedì è stato l’ultimo episodio in ordine di tempo e in totale il quarto che ho subito nel corso dell’ultimo anno - racconta - Stavo aspettando una consegna prioritaria contenente alcuni adesivi da modellismo, mi è arrivata la notifica di consegna alle 17.05. Siccome la busta non entrava all’interno della cassetta delle lettere, il postino l’ha lasciata sopra la cassetta ma al mio arrivo alle 18.30 purtroppo non c’era più».

La situazione si ripete praticamente sempre e seguendo sempre lo stesso schema. Ogni qual volta che viene consegnato un pacco o una busta spessa che non riesce ad essere infilata del tutto all’interno della cassetta delle lettere, qualcuno arriva e l’arraffa alla faccia dei veri destinatari che rimangono dunque con un palmo di naso.

«Il complesso di palazzi ha tutte le cassette delle lettere in portineria - prosegue Manzo - Spesso il portoncino rimane aperto quindi anche da fuori qualcuno riesce ad entrare. Noi non abbiamo idea di chi possa essere, però siamo stufi. Una signora che abita nello stesso complesso qualche settimana fa si è vista sparire un pacco contenente alcuni prodotti di cosmesi. Non ha fatto in tempo a scendere le scale dopo che il corriere ha lasciato il pacco che già era sparito».

I furti mirati su pacchetti o buste contenenti oggetti

I problemi, conferma Manzo, si verificano solo ed esclusivamente con pacchi o posta prioritaria contenente oggetti:

«Magari ci fregassero qualche bolletta o qualche multa - commenta - Invece da quelle il ladro si tiene alla larga. A parte gli scherzi non sappiamo più cosa fare. Abbiamo provato a capire se fosse possibile installare delle telecamere ma ci sono alcuni condomini che sono contrari. Abbiamo anche sporto diverse denunce verso ignoti, ma ovviamente quelle rimangono tali e siamo consci che i Carabinieri non possano stare tutto il giorno a Corbetta per controllare chi ruba la posta».

Manzo ha sottolineato poi una situazione complicata ogni qual volta arriva un pacco o una lettera di questo tipo: