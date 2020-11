Circonvallazione a Cuggiono: tutto pronto per l’inizio dei lavori

Circonvallazione a Cuggiono: il 1° dicembre 2020 partirà il cantiere per il primo lotto

Circonvallazione: un’opera che Cuggiono attendeva da tempo

Si tratta della realizzazione del primo lotto dell’opera: dalla rotatoria della superstrada Boffalora/Malpensa in via Magenta a via Cicogna, a metà strada tra il muro di cinta di Villa Annoni e l’ecoarea.

“Una data che si può definire storica, considerando che della circonvallazione si parla dalla notte dei tempi – ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Sandro Guzzini – La prima idea di questa strada risale infatti all’Amministrazione Sperindio, negli anni 2000, e il progetto è stato realizzato durante il secondo mandato del sindaco Giuseppe Locati nel 2012. Finalmente dopo infiniti iter burocratici siamo arrivati all’avvio del cantiere che porterà alla realizzazione della strada entro il febbraio 2021, in base al progetto presentato che vede l’innesto perpendicolare sulla via Cicogna. La strada sarà aperta a marzo. Il prossimo anno prevediamo di realizzare una rotatoria per l’innesto perché più sicura e verrà riqualificata via Cicogna dall’intersezione con la circonvallazione fino allo sbocco su via Annoni”.

