Circo bloccato dalle norme anticontagio, gli agricoltori in soccorso degli animali FOTO

Circo bloccato dalle norme anticontagio a Cantalupo, agricoltori portano cibo agli animali.

Circo bloccato dalle norme anticontagio, scatta la solidarietà

Associazioni, agricoltori e Comune in aiuto del circo di Cantalupo, frazione di Cerro Maggiore. Da qualche settimana infatti la famiglia circense che gestisce il Circo Kino è rimasta bloccata sul territorio a causa delle norme contenute nell’ultimo Dpcm per evitare i contagi da Covid. Con loro leoni, tigri, struzzi, cammelli, serpenti e altre specie. In Comune è arrivata una richiesta di aiuto. Così l’Asd Virtus, tramite i suoi dirigenti, la Copagri con l’azienda F.lli Re, la Confagricoltura con l’azienda agricola dei F.lii Molaschi e l’azienda agricola di Borsani Renzo e la Coldiretti con l’azienda agricola Paleari Massimo hanno subito risposto alla richiesta di aiuto. “Le opinioni sul circo sono le più disparate – spiegano dal Comune – C’è chi non condivide lo sfruttamento degli animali, specialmente delle bestie feroci fatte crescere in cattività, e chi invece ama moltissimo questi spettacoli e le loro attrazioni. Ma in questi momenti difficili non servono discussioni ideologiche. Un plauso a chi, ancora una volta, ha dato lustro alla nostra comunità. Al grande cuore solidale che contraddistingue l’associazionismo locale ed il meraviglioso mondo agricolo nostro territorio”.

Le foto:

