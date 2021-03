Cinque Mulini, rubati i tappetti del…percorso

Cinque Mulini, ignoti hanno rubato i tappeti da posizionare lungo il percorso per gli attraversamenti sulla strada.

Cinque Mulini, furto nella notte

Un brutto risveglio per gli organizzatori della Cinque Mulini, la famosa corsa campestre che ogni anno porta San Vittore Olona all’attenzione di tutto il mondo e che sarà di scena domenica 28 marzo 2021. Questa mattina gli instancabili volontari dell’Unione sportiva sono arrivati in via Valloggia, di fronte al Mulino Meraviglia, dove ieri avevano lasciato i tappeti che servono per segnare il percorso in corrispondenza degli attraversamenti sulle strade: e dei tappeti non vi era più traccia.

Il commento del presidente

“Un brutto gesto davvero – commenta Pinuccio Gallo Stampino, presidente dell’Us – Si tratta dei tappeti che utilizziamo per far proseguire il percorso quando ci si trova a incrociare le strade. Non sappiamo ancora quanti metri sono stati rubati. Per fortuna, non sono stati toccati quelli da posizionare al Mulino Meraviglia e alla fattoria Chiapparini”.