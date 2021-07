Cinque giovani finiscono in ospedale dopo un incidente a Magenta

Nella notte tra domenica 18 e lunedì 19 luglio i soccorritori sono intervenuti in via Giovanni Brocca a Magenta.

Intono all'1.30 infatti cinque giovani di età compresa tra i 23 e i 24 anni sono stati protagonisti di un incidente. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e un'automedica.

Dei cinque uno solo è stato trasportato in codice giallo in ospedale a Legnano; gli altri sono finiti in nosocomio in codice verde.