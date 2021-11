Cinque feriti in uno scontro sull'A8 a Legnano

Incidente

Il più grave, un giovane di 31 anni, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese.

Cinque feriti in un incidente stradale verificatosi poco dopo le 22 di ieri, lunedì 29 novembre 2021, sull'autostrada A8 a Legnano.

Cinque feriti sull'autostrada

Lo scontro, avvenuto sulla corsia diretta a Milano, ha visto coinvolti quattro mezzi. Scattato l'allarme, per soccorrere i cinque feriti (quattro uomini di età compresa tra i 31 e i 47 anni e una donna di 27) sono intervenute tre ambulanze - una della Croce rossa di Legnano, una della Croce rossa di Busto Arsizio e una della Sos di Uboldo - e l'automedica. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Il ferito in condizioni più serie, un giovane di 31 anni che ha rimediato un trauma cranico, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Varese dalla Cri legnanese. Per consentire le operazioni di soccorso e di sgombero dei mezzi incidentati, Autostrade per l'Italia ha chiuso il tratto interessato (quello compreso tra l'uscita di Legnano e quella di Origgio Ovest).