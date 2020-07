Dopo 50 anni di matrimonio tornano nella stessa chiesa per festeggiare le nozze d’oro e lo fanno… in carrozza. Pazienza, tolleranza e amore sono le parole chiave del loro matrimonio, cui si sono aggiunti 4 figli e 9 nipoti. Vincenza e Biagio Zaffino, con la complicità dei figli, hanno festeggiato il loro anniversario nella chiesa che li ha visti novelli sposi nel lontano 10 luglio 1970.

Cinquant’anni di matrimonio festeggiati in carrozza

Gli sposi pensavano di festeggiare il 50esimo con i familiari più stetti, in modo tranquillo, ma non sono stati dello stesso parere i figli, che hanno voluto per i genitori una festa vistosa. Vincenza e Biagio, giovanissimi, sono arrivati dalla Calabria con i loro genitori e si sono stabiliti a Senago. Si sono conosciuti, innamorati e, poco più che ventenni, si sono sposati. Vissuti a Senago sino alla fine degli anni ‘80, si sono spostati, successivamente, nella vicina Garbagnate.

Il 10 luglio, nel tardo pomeriggio, Vincenza e Biagio tutto si sarebbero aspettati, tranne che di trovare sotto casa una romantica carrozza con tanto di cocchiere che li avrebbe portati da Garbagnate, dove la coppia vive, sino a Senago davanti alla chiesa Santa Maria Nascente.

Da Garbagnate a Senago

Vedere una carrozza che attraversava le vie cittadine ha suscitato la curiosità di tanti che, oltre al saluti, hanno anche rinnovato gli auguri alla coppia.

Vincenza con un elegante vestito rosso e Biagio in un rigoroso vestito nero hanno rinnovato la promessa nuziale.

Durante la celebrazione religiosa, Don Giovanni Vergani, con riferimento alle letture bibliche, ha sottolineato come l’amore coniugale si declina nelle varie fasi della vita di una coppia da amore dell’uno e dell’altro si evolve nell’amore per i figli e poi per i nipoti. «Ma proprio l’amore insegna ad amare anche coloro che ci offendono, l’amore insegna anche a perdonare, a non giudicare», ha detto.

Il commento

Vincenza, la sposa vestita di rosso, sintetizza quali sono i suoi modi per portare avanti questa storia d’amore lunga 50 anni: «Non c’è un segreto, non c’è una ricetta. Sarebbe facile se si potessero dare consigli alle giovani coppie. Posso dire che io ho avuto e ho molta pazienza. Anche tanta tolleranza, ma sopra ogni cosa ho amato e amo mio marito».

Poi i ricordi della nozze di 50 anni fa: « Eravamo due giovani. Oggi siamo genitori di quattro figli e nonni di 9 ragazzi. Allora era tutto più semplice. Dopo la cerimonia di nozze non siamo andati al ristorante, cosa che faremo oggi, ma a casa dei miei genitori dove abbiamo organizzato il ricevimento».

Vi sentite una coppia fortunata? «Sicuramente lo siamo stati, il solo fatto di esserci incontrati e innamorati… – continua la moglie – Ma abbiamo lavorato tanto, abbiamo fatto tanti sacrifici per migliorare la nostra condizione di partenza e soprattutto abbiamo creduto nella famiglia e i nostri sacrifici sono stati fatti per dare un futuro migliore ai nostri figli». E allora… viva gli sposi, 50 anni dopo!

