Cinghiale nel Naviglio: continuano le ricerche nei canali

Continua a starsene nascosto il cinghiale sorpreso a nuotare nella Darsena a Milano giovedì scorso, e i Vigili del Fuoco del nucleo Saf e la Protezione Civile e di Metropolitana Milanese hanno comunicato di aver collocato una gabbia sul lato di via Gorizia per catturarlo.

Continua la caccia al cinghiale del naviglio

Le forze ipotizzano che l'animale si trovi nel canale allegato di scolo dell'Olona, in una posizione in cui ha a sua disposizione cibo, acqua e clima fresco. E' stato cercato ovunque, anche nelle acque sotto il manto stradale grazie al supporto dei sommozzatori, ma il cinghiale è agile nel nuoto e si è infilato in un cunicolo e nella rete Cdi tombini, per poi non essere più avvistato. Ecco perché i Vigili del Fuoco hanno deciso di posizionare una gabbia per la cattura poco prima del ponte Alexander Lang, in attesa che si faccia vivo.